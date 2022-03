Bei Impfpflicht wird wohl auf Pausentaste gedrückt

Johannes Rauch sprach über die anstehende Pflegereform (er will „den Dialog mit den Ländern auf die Reihe bekommen, damit etwas weitergeht“), über die sozialen Folgen der Pandemie, über Wohnkosten, den Weltfrauentag und den Tierschutz. Erst danach kam er zu Corona und der Debatte um die Impfpflicht. Der neue Minister betonte, dass es „so viel wie nötig und so wenig wie möglich“ an Maßnahmen brauche. Er wolle die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen, das sei die „Kunst der Balance“. Da ließ sich schon heraushören, dass bei der Impfpflicht am Mittwoch wohl die Pausentaste gedrückt wird.