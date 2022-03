Nach Torjubel: Salto-Sor droht satte Geldstrafe!

Das 1:4-Desaster im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Slavia Prag steckt beim LASK tiefer in den Knochen, als man sich eingestehen will. Denn: Die Prager hatten zwölf Ausfälle durch eine Grippewelle, sogar am Spieltag sagten noch zwei Stammspieler ab. Das Team, das den LASK abfertigte, war bestenfalls eine verstärkte B-Elf.