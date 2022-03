Andreas Wieland: „Haben einiges vermissen lassen“

Andreas Wieland (LASK-Trainer): „Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der in allen Belangen überlegen war, viel robuster gespielt hat und aktiver war und deshalb auch verdient 4:1 gewonnen hat. Wir haben oft die falschen Entscheidungen in der Defensive getroffen. Nach der Systemumstellung hat es besser funktioniert. Mit einem 1:2 hätten wir ganz gut leben können, mit einem 1:4 wird es schwer. Slavia ist viel intensiver in die Zweikämpfe gegangen, da haben wir einiges vermissen lassen. Es ist nichts unmöglich, aber es ist eine sehr schwere Ausgangslage.“