Ab 18.45 Uhr LIVE: Slavia Prag gegen LASK

„Ich denke, dass es eine schwierige Partie wird gegen den Meister und Tabellenführer aus Tschechien. Wir werden aber alles daran setzen, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen“, sagte LASK-Trainer Andreas Wieland vor der Partie in der Eden Arena. Per dreieinhalbstündiger Busfahrt ging es für die Athletiker am Mittwoch nach Prag. In der „Goldenen Stadt“ sind österreichische Teams in neun Anläufen im Europacup bisher noch sieglos.