FC Liefering in diesem Jahr weiter sieglos

Im Meisterrennen der 2. Liga ist dem FC Liefering auch in der vierten Frühjahrspartie ein Sieg verwehrt geblieben. Für die Salzburger gab es im Vergleich der Talenteschmieden mit den Young Violets der Wiener Austria am Freitag zuhause ein 0:0. Blau Weiß Linz fügte Rapid II beim 3:0 in Wien die erste Niederlage 2022 zu. Der GAK enttäuschte im Steiermark-Derby gegen dezimierte Kapfenberger (0:0).