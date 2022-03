Skiflug-WM: Stefan Kraft lauert auf Platz zwei

Bei wechselnden Bedingungen legte Kraft seinen ersten Flug auf 225,5 m zu aggressiv an und lag mit nur geringem Rückstand auf Silber zwischenzeitlich an der sechsten Stelle. Im zweiten Durchgang segelte er bei immer schwieriger werdenden Rückenwindverhältnissen auf famose 230 Meter. Da konnte nur der klare Halbzeitführende Lindvik (232,5/226,5) mithalten. „Das war ein richtig geiler Sprung, da hat alles zusammengepasst, was im ersten vielleicht nicht gepasst hat“, freute sich der zuletzt im Weltcup bärenstarke Salzburger.