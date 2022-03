Ab 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach vs. Hertha

Anstelle von Hütter wird dessen Assistent Christian Peintinger coachen. Der Steirer wollte sich nicht an Spekulationen beteiligen, was im Falle einer Niederlage passieren würde. „Wir sind uns der Lage sehr wohl bewusst. Aber es geht nicht um die Situation und was nach dem Spiel wäre - es geht nur um dieses Spiel.“ Im übrigen geht es in Gladbach um zwei Trainer-Jobs - Herthas Tayfun Korkut wäre bei einer Niederlage wohl gefeuert.