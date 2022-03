Jamie Lee Curtis schockt Fans mit ihrem Aussehen

Wie sie auf Instagram in einem Post schreibt, hatte sie genug davon, ihren Bauch einzuziehen, wie sie es seit ihrem elften Lebensjahr getan habe. Sie habe in dem Film nichts verstecken wollen, erklärte sie zu einem Filmfoto von sich mit grauem Bobhaarschnitt, Brille und einem grinsenden Cookie in der Hand. Sie sitzt in einem Bürosessel und trägt einen engen senffarbenen Rollkragenpullover, der sich so über ihren Bauch spannt, dass der Bauchnabel hervortritt. Nie habe sie sich „freier gefühlt“, schwärmt Curtis.