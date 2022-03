Ab 17 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz

Eines ist auch angesichts des jüngsten Duells, in dem man schnell 0:2 zurück lag (22.), für Ilzer klar: „Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein. Wir müssen mit dem entsprechenden Vertrauen in die eigenen Stärken in die Partie gehen und auch die richtigen Strategien entwickeln. Bei der Qualität und Dominanz von Salzburg wird man sofort bestraft. Sie lieben Rückräume, die dürfen wir ihnen auf keinen Fall geben, und wir müssen Druck auf den Ball machen.“