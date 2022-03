Ab 14.30 Uhr LIVE: Austria Wien vs. Wolfsberger AC

Der Start in die Meistergruppe bringt für die Austria und den WAC ein rasches Wiedersehen. Zwei Wochen nach dem durch die Verletzung von Georg Teigl am Ende dramatischen 1:0-Heimsieg der Wiener stehen sich die beiden Teams am Sonntag (14.30 Uhr) erneut in der Generali Arena gegenüber. Die Austria will das Hochgefühl nach dem Erreichen der Top-6 verlängern, die Wolfsberger vor den anstehenden schweren Aufgaben keine Schwächen zeigen. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!