WAC-Drama! Teigl-Lebensretter erleidet übles K.o.

Was für ein Drama beim Bundesliga-Duell des FK Austria Wien mit dem Wolfsberger AC: Ausgerechnet Luka Lochoshvili, ausgerechnet der jüngst als Lebensretter zum Helden von Österreichs Bundesliga gewordene WAC-Verteidiger, ist am Sonntag in der Wiener Generali Arena bei einem üblen Zusammenprall schwer am Kopf verletzt worden!