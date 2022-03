Marco Rossi ist Österreichs Spieler des Jahres

Rossi war in der ersten Jahreshälfte wegen Covid-Nachwirkungen außer Gefecht und ist aktuell bei Iowa Wild, dem Farmteam der Minnesota Wild in der American Hockey League (AHL), mit 16 Toren und 26 Assists in 42 Spielen Topscorer. Seine starken Leistungen verhalfen ihm am Dreikönigstag 2022 auch zum NHL-Debüt für Minnesota Wild, nach zwei Spielen ging es wieder zurück ins Farmteam.