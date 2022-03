Verstappen: „Brauche Glück und das richtige Auto“

Spielberg am 10 Juli

Erstmals gefahren wird Anfang Mai auf dem neu errichteten Miami International Autodrome in Wurfdistanz zum NFL-Stadion der Miami Dolphins. Wie schon 2020 und 2021 fehlt China wegen der Coronavirus-Pandemie im Kalender. Wegen der Fußball-WM in Katar entfällt der dortige Grand Prix, der zuletzt immer im Herbst über die Bühne ging. Der Österreich-Termin auf dem Red Bull Ring in Spielberg fällt in diesem Jahr auf den 10. Juli.