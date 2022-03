Betrunkener Randalierer schlug seine Begleiterin

Nachdem der 36-jährige und die 23-jährige Belgierin am Dienstag einen gemeinsamen Skitag verbracht und Alkohol konsumiert hatten, schlug der Mann die Frau am frühen Abend nach einer Meinungsverschiedenheit auf der Hauptstraße in Mayrhofen ins Gesicht. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anschließend randalierte der 36-Jährige in einem Geschäft und verursachte Sachschaden in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Der Deutsche konnte schließlich von der Polizei Mayrhofen in stark alkoholisiertem Zustand angehalten werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.