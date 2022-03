Kluge Detektive lösten Kriminalfall mit Erfolg

Was rund um den Neusiedler See erfolgreich begonnen hat und den Abenteuergeist beflügelt, findet nun in Lutzmannsburg eine spannende Fortsetzung. Lake’s-Escape-Unternehmerin Nina Meran gibt mit dem Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia unternehmungsfreudigen Gästen Rätsel auf. Bei dem Outdoor-Escape-Fall „Agua Misteriosa“ im Thermenparadies geht es um „Geheimnisvolles Wasser“.