Große Verwirrung um Start von Novak Djokovic

Favorit ist Nadal

Australian-Open-Champion Nadal ist beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres aber Donnerstag in der Favoritenrolle. Der Spanier hat seinen vierten Titel in Indian Wells im Visier. Der 21-fache Grand-Slam-Sieger ist heuer noch ungeschlagen, zuletzt triumphierte er in Acapulco. „Er ist der, den es zuschlagen gilt“, meinte Turnierdirektor Haas über den 35-Jährigen. Als Herausforderer Nummer eins in Südkalifornien gilt der russische Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew, der zuletzt in Melbourne und Acapulco gegen Nadal den Kürzeren zog.