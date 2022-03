„Dominic Thiem ist körperlich unglaublich fit“

Außerdem Themen in der Sendung: Roger Federer, das Abschneiden der ÖSV-Damen in Lenzerheide, Matthias Mayers zwei dritte Plätze in Kvitfjell, Stefan Krafts Sieg bei der „Raw Air“-Tour, Rapids Qualifikation für die Meistergruppe, Peter Pacult, die Randale von Austria-„Fans“ beim Match in der Südstadt und der Champions-League-Kracher zwischen den Bayern und Salzburg.