Ab 21 Uhr LIVE: Bayern München gegen Salzburg

Nach einem Regenerationstag am Sonntag brach Salzburg am Montagmittag nach München auf, für 18.00 Uhr war das Abschlusstraining anberaumt. Jaissle, in seiner Premierensaison als Proficoach vielleicht schon jetzt der erfolgreichste Trainer der Vereinshistorie (Punkteschnitt 2,40 und damit in Front), will die Aufgabe möglichst locker angehen. „Wir verspüren keinen Druck, sondern nur Vorfreude. Wir stehen mit unserer jungen Mannschaft erstmals in der Geschichte des Klubs in einem Achtelfinale und haben im Hinspiel eine klasse Leistung gezeigt“, betonte er. „Da haben wir sie richtig geärgert, haben gezeigt, zu was wir mit unserer Art von Fußball imstande sind.“