LIVE ab 21 Uhr: Liverpool muss gegen Inter ran!

Angesichts Inters Formkurve deutet jedoch nicht viel auf ein Comeback des italienischen Meisters hin. Das 5:0 gegen Serie-A-Schlusslicht Salernitana am Freitag sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Nerazzurri“ derzeit keine Tormaschine sind. Nach der Heimniederlage gegen Liverpool gab es in drei Spielen in Folge keinen Treffer der Mailänder zu bejubeln. In Italiens Liga liegt Inter nach Verlustpunkten dennoch in Führung.