Deix-Bier macht jetzt Gusto auf neuen Kinofilm

Premiere am 17. März

Zurück zum Bier: Markus Führer, der bereits vor drei Jahren gemeinsam mit dem Wiener Lokal Hawidere ein Deix-Bier zugunsten des Samariterbundes einbraute, steuert für die Premieren in der Kunstmeile Krems am 17. März sowie im Wiener Gartenbaukino am 23. März wieder ein Bier, genauer gesagt ein Böhmisches Pils, bei. Die Flasche ziert das Filmplakat in Deix-Optik.