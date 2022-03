Wackelt der Trainerstuhl von Hartbergs Kurt Russ?

Vor dem Start in der Todesgruppe hat Hartberg das Toreschießen verlernt. 2022 gelang den Mannen von Kurt Russ in der Liga in vier Partien ein Treffer (bei Admira). In den letzten zehn Ligaspielen erzielte der TSV acht Tore. Das liest sich wie die Abschluss-Statistik eines Abstiegskandidaten. Trost: Schlusslicht Altach gelang ein Tor in zehn SpielenNachbarschaftshilfeDie Krise spüren auch die Hartberg-Fans, die per Transparent eine Nachricht übermittelten. „Aufwachen, TSV!“, stand zu lesen.