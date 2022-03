Kryptobörsen machen weiter Geschäfte in Russland

Run auf Bitcoin & Co.

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges und dem dadurch ausgelösten Kurskollaps des Rubels fliehen Russen in Scharen zu Bitcoin & Co. Dem Branchendienst CryptoCompare zufolge wurden am Montag Kryptowährungen im Volumen von 15,3 Milliarden Rubel (rund 128 Millionen Euro) gehandelt, dreimal so viel wie in der Vorwoche. Rund 40 Prozent davon entfielen auf die Börse Binance.