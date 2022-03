Reime gegen Stress, Ängste und zu viele Kilos

Vorbereitung auf eine glückliche Beziehung

Wie sehr eine Partnerschaft und Sexualität das Leben bereichern und Kraft geben, wissen die meisten aus eigener Erfahrung. Singles, die sich wieder verlieben wollen, rät Alexandra Grünwald Folgendes: „Die wichtigste Voraussetzung für eine neue, glückliche Beziehung ist, dafür bereit zu sein. Dabei hilft etwa der Spruch ,In meinem Herzen hab ich Platz für einen wunderbaren Schatz‘.“ Wer an Stress leidet, sagt sich z. B. „Alles, was ich will und tu, schaffe ich in aller Ruh“ vor. „Dadurch verlangsamt sich der Puls, der Atem wird tiefer, und wir spüren wieder Boden unter den Füßen“, so die Expertin.