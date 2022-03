Mercedes stellt die Taxi-Version der E-Klasse ein

Aus der Not will Konzernchef Ola Källenius eine Tugend machen. „Knappheit ist ein sehr wichtiger Teil unserer Strategie“, sagte der Schwede am Donnerstag. Sie mache Produkte begehrenswert. Überziehen mit zu langen Wartezeiten auf ein neues Auto will es der Konzern aber auch nicht. Das Angebot an weniger profitablen Kompaktwagen soll „selektiver“ werden. Ob damit das Ende etwa des Einstiegsmodells A-Klasse verbunden ist, ließ Källenius offen.