Mercedes-AMG EQE: Business-Sport mit Volt statt V8

Eher auf Leistung als auf Langstreckentauglichkeit ausgelegt ist der EQE 53 4Matic Plus, dessen Motorenduo auf 460 kW/626 PS und 950 Nm kommt, was die Spurtzeit auf 3,5 Sekunden drückt. AMG hebt hier die Maximalgeschwindigkeit auf 220 km/h an. Optional ist ein „Dynamic Plus Paket“ zu haben, das die Motorleistung auf 505 kW/687 PS erhöht. Das Drehmoment wächst um 50 Nm. Das Höchsttempo beträgt 240 km/h, die Spurtzeit 3,3 Sekunden. Die Norm-Reichweite von bis zu 518 Kilometern dürfte beim Ausreizen dieser Werte aber nicht mehr möglich sein.