ÖHB-Frauen feiern Pflichtsieg gegen Faröer

Österreichs Handballfrauen bleiben in der Qualifikation für die Europameisterschaft auf Kurs. Am Mittwoch holte die Truppe von Trainer Herbert Müller auf den Färöern den erwarteten Pflichtsieg, gewann mit 29:24 (15:12) und ist in Gruppe 2 mit drei Zählern hinter Dänemark (6) nun gleichauf mit Rumänien. Gelingt Rot-Weiß-Rot auch im „Rückspiel“ am Samstag in der Südstadt (17.30 Uhr/live ORF Sport+) ein Sieg, deutet alles auf ein entscheidendes Auswärtsduell mit den Rumäninnen im letzten Gruppenspiel am 23. April hin.