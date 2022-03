Doppelt so viele Herzinfarkte wie vor zehn Jahren

Akutversorgung in Klinik, Nachsorge folglich digital

Was kann die Medizin neben dem Aufruf zu einem gesunden Lebensstil tun? Bauer und sein Stellvertreter Christoph Brenner nennen zwei Stoßrichtungen: Die Akutversorgung müsse zentral in spezialisierten Krankenhäusern erfolgen. In Tirol ist das mit der Klinik der Fall. Bei der Nachsorge berge die Digitalisierung Chancen. So können heute schon Herzschrittmacher über den Computer überwacht werden.