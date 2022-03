Groß-Umbau! Peter Schöttel rührt mächtig um im ÖFB

In der Talentförderung sieht deren Gesamtleiter Martin Scherb vor allem im Torhüter-Bereich „Aufholbedarf“. Dort seien mit Günter Kreissl als „Head of Goalkeeping“ erste Pflöcke eingeschlagen. Auch das Projekt 12, das viele prominente ÖFB-Kicker als individuelles Förderprogramm durchlaufen haben, habe sich „revolutionär verändert“, meinte Scherb. „Der größte Hebel war dort, dass wir das Gießkannensystem anders gestaltet haben.“ Isabel Hochstöger als Leiterin der Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball hofft, die EM im Sommer in England als Katalysator nutzen zu können. Derzeit seien nur sieben Prozent der Aktiven in Österreichs Vereinen Frauen. „Es ist uns noch nicht gelungen, diese Zahl eklatant nach oben zu schrauben.“ Im Breitensport ist man vor allem darauf bedacht, Kinder länger beim Sport zu halten, erklärte der dafür im ÖFB zuständige Stefan Gogg.