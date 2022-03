Graz: Prozess um weltweiten Betrug und Geldwäsche

Ermittlungen in 15 Ländern

Im Jahr 2015 sind die Betrugsfälle in Österreich aufgetaucht, seither wurde extrem aufwändig ermittelt. Wie die Vertreterin der der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erläuterte, arbeiteten 15 Länder gemeinsam an diesem Fall. Der Angeklagte sitzt inzwischen bereits seit drei Jahren in U-Haft.