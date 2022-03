G’riss um Chefposten in der Tirol Werbung

Der Abgang von Phleps kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Pandemie hat die Branche schwer gebeutelt. Wiederaufbau ist angesagt. Aber im richtigen Maß! Denn das Tourismusland Tirol wird immer öfter mit Overtourism in Verbindung gebracht. Zu viel Verkehr, zu viel Landverbrauch, sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung – so die Kritik. Es reicht nicht mehr, „nur“ die Werbetrommel gut zu rühren. Auch nicht für die Tirol Werbung, die mittlerweile in die Lebensraum Tirol Holding eingegliedert ist.