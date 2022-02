Tirol Werbung: Geschäftsführer Florian Phleps geht

Bis zur Neubesetzung wird Phleps die Geschäfte weiterführen. „Meine gesundheitliche Situation lässt jenen Einsatz, den ich von mir selbst fordere, nicht mehr zu“, erklärte der Unterländer. Er habe „mit viel Leidenschaft und großem Einsatz gearbeitet und zusammen mit einem hervorragenden Team in einer herausfordernden Zeit die Tirol Werbung von einem erfolgreichen Marketing- zu einem modernen, technologieorientierten Multimedia-Unternehmen weiterentwickeln dürfen“, so der 41-Jährige, der zuvor zwei Jahre als Prokurist in der Tirol Werbung tätig war.