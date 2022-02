Hafenstadt als Lesebühne: unterhaltsam und frisch

Interaktives Drama

Aber auch an der szenischen Darstellung eines gekürzten Dramas über eine Drohne im schicksalsträchtigen Kampf um die Eroberung der Bienenkönigin, die in Shakespeare-Manier im Anflug ist, kann sich das Publikum erquicken. Textuell einbringen können sich die Zusehenden übrigens, indem sie den Autoren spontane Begriffe vorgeben, die noch während der Veranstaltung in ein Gedicht einfließen. Wie unterhaltsam und frisch Literatur sein kann, zeigt die Wörtherlese(e)bühne, mitunter auch mit Gästen, jeden dritten Freitag in der Hafenstadt.