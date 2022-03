Spielplatz-Aus: Familien gehen auf die Barrikaden!

Die Elterninitiative „Nehmt uns nicht den Spielplatz weg!“ zeigt aktuell in Mödling, wie friedlicher und konstruktiver Bürgerprotest funktionieren kann. Die Vertreter fordern nämlich nicht nur einen gleichwertigen Ersatz in der Causa Quellenstraße – 520 Unterschriften wurden bereits übergeben –, sondern leiteten auch konkrete Vorschläge an die Stadtpolitik weiter: