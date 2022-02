1. Gespräche: OSV will Ukraine-Sportler aufnehmen

Der Österreichische Schwimmverband OSV plant in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Verband LEN eine größeren Gruppe ukrainischer Athletinnen und Athleten nach Österreich zu holen. Sie sollen sich in den Trainingszentren in Sicherheit und Ruhe auf Sportevents vorbereiten können, mit Graz und der Südstadt fanden bereits Abstimmungsgespräche statt, Linz sollte folgen. Das teilte der OSV am Montag mit.