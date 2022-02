Solidarität in sozialen Medien - bringt das was?

Tag 5 im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Am Wiener Platz der Menschenrechte haben am Samstagnachmittag mehrere Tausend Menschen gegen Russland und den Krieg in der Ukraine protestiert. Auch in den sozialen Medien werden weltweit Solidaritätsbekundungen bekannt gegeben. Wird damit ein positiver Beitrag für den Frieden geleistet? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!