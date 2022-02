Schwere Kopfverletzungen: Teigl-Diagnose ist da!

Teigl, der erst in der 74. Minute für Alexander Grünwald eingewechselt worden war, hatte kurz vor Spielende das Knie von Nikolas Veratschnig an die Schläfe bekommen. WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili reagierte blitzschnell und half dem zunächst regungslosen Teigl, indem er dessen Zunge mit Geschick eigenhändig zurück in den Mundraum legte.