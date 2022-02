Ab 17 Uhr LIVE: Austria Wien gegen Wolfsberger AC

Die Austria will auf der Zielgerade des Rennens um einen Meistergruppen-Start das momentane Hoch verlängern. Nach zwei Zu-Null-Siegen in den ersten beiden Frühjahresrunden sind die „Veilchen“ mit einem Heimerfolg über den WAC am Sonntag (17 Uhr) voraussichtlich fix „oben“ dabei. Die Wolfsberger haben dies schon geschafft und können ohne Druck in Wien-Favoriten agieren. Durch die Verschiebung des Cup-Halbfinales gegen Salzburg müssen auch keine Kräfte gespart werden. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.