Nadal-Onkel stichelt gegen Familie von Djokovic

Bei Rafael Nadal läuft es derzeit richtig rund. Mit dem Turniererfolg in Acapulco krönte der Spanier den besten Saisonstart seiner Karriere. Anders sieht es bei Novak Djokovic aus. Nach dem Visum-Ärger in Australien schied der „Djoker“ in Dubai zuletzt schon im Viertelfinale aus. Die Folge: Er muss die Weltranglisten-Spitzenposition an Daniil Medwedew abgeben.