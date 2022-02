ÖSV-Ass mit Mini-Chance: „Passiert ist schon viel“

Aber als nicht klar war, wie lange Sofia Goggia nach ihrem Sturz in Cortina ausfallen würde, wollte sie die Mini-Chance auf Abfahrtskristall nützen. „Ich will das Thema beiseite schieben. Ich glaube, ich habe in Garmisch eine zu schlechte Leistung gebracht, dass es für ganz vorne reicht. Zumal Sofia ja wieder fit ist. Aber natürlich will ich in der Endabrechnung schon vorne dabei sein“, meinte die 30-Jährige.