Ski-Zoff! Goggia wehrt sich gegen Brignone-Mutter

15 Stunden habe sie am Tag für ihren Olympia-Traum gearbeitet. Ihre Therapien hätten um 6.15 Uhr begonnen, um 21 Uhr sei sie wieder nach Hause gegangen. „Der erste Tag auf dem Schnee in China war für mich traumatisch. Es war wirklich schwer“, schildert die 29-Jährige. Doch die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht, am Ende gab es Silber in der Abfahrt. Die Schmerzen sind nach wie vor da, doch nun soll auch noch die kleine Kristallkugel her.