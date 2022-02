„Geschichte wird erneut mit Blut geschrieben“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich am Freitag nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die Österreicherinnen und Österreicher auf die „umfassendsten Sanktionen in der Geschichte der EU“ eingestimmt. Diese seien am Donnerstagabend nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beschlossen worden. Der Kanzler erklärte: „Das Paket wird auch für uns teilweise sehr schmerzhaft sein. Aber dieser Schmerz in wirtschaftlichen Fragen ist nichts im Vergleich dazu, wenn man an den Schmerz denkt, den die ukrainische Bevölkerung derzeit im Krieg und Terror erleidet.“