Feines Techno-Update für die Ducati Multistrada V4

Für den Reiseeinsatz - vor allem auch einen der ruppigeren Art - gibt es jetzt ein neues Alu-Kofferset, das gemeinsam mit Givi entwickelt wurde. Es besteht aus zwei Seitenkoffern und einem Topcase und bietet insgesamt 117 Liter Fassungsvermögen (76 Liter in den Koffern, 41 Liter im Topcase). Die Koffer werden von oben befüllt, was dem Fassungsvermögen zugutekommt und das Be- und Entladen erleichtert. Außerdem sind als Zubehör auch Innentaschen aus widerstandsfähigem, wasserdichtem Gewebe mit verschweißten Nähten erhältlich. Praktische Griffe ermöglichen es, die Taschen auch als Handgepäck zu transportieren.