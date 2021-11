Ducati Streetfighter V2: Die nackte Panigale

So ganz unverkleidet ist allerdings auch die Streetfighter V2 nicht, das ist schon einiges an Plastik dran. Schaut aber scharf aus - und dürfte sich auch so fahren, vermutlich. Die Optik ist an die große Schwester angelehnt. Der Stummellenker wurde gegen einen hohen und breiten Lenker ausgetauscht. Als Gewicht gibt Ducati nur das ohne Flüssigkeiten an: 178 kg, also 3,5 kg mehr als die Rennschwester.