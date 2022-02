Biden: G7 beschließen „verheerende“ Sanktionen

Die G7-Staaten haben nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein „verheerendes Paket an Sanktionen“ und anderen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland beschlossen. Damit solle Putin „zur Rechenschaft“ gezogen werden. Darauf habe man sich in der Schaltung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten geeinigt. „Wir stehen an der Seite der tapferen Menschen in der Ukraine“, betonte Biden.