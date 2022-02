Bub nackt im Freien gewaschen: Erste Konsequenzen

Dem Betreiber des privaten Kindergartens in Wien-Donaustadt, in dessen Garten ein fünfjähriger Bub am Montag von einer Betreuerin bei nur sieben Grad nackt gewaschen worden war, sind von der Stadt Wien nach einem Ermittlungsverfahren Auflagen erteilt worden. Dies berichtete das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag. Die Betreuerin wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.