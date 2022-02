Kindergärtnerin wusch nackten Bub im Freien

Inspektorin untersucht vor Ort

Laut Manfred Kling, Pressesprecher von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, handelt es sich bei dem Kindergarten um eine private Einrichtung, es sei keine Meldung an die zuständige MA11 erstattet worden. Ein Ermittlungsverfahren der Stadt wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitet, eine Inspektorin werde noch am heutigen Mittwoch in die Donaustadt fahren und unter anderem prüfen, ob die Leitung über das Vorgehen der Pädagogin informiert war.