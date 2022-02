Raubserien in Graz: Elf Jugendliche festgenommen

Am 10. Jänner 2022 lockte eine 15-Jährige ihren 18-jährigen Ex-Freund - unter dem Vorwand „sturmfrei zu haben“ - zu sich in die Wohnung. Dort warteten bereits sechs weitere Jugendliche auf den 18-jährigen Grazer. Sie hatten sich in der Wohnung der 15-Jährigen verabredet, um den Grazer brutal zu überfallen.