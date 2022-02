Ab 21 Uhr LIVE: Atletico gegen Manchester United

Machtkampf zwischen Ronaldo und Maguire?

In der vergangenen Woche war in der britischen Presse von einem Machtkampf zwischen Ronaldo und Teamkapitän Harry Maguire zu lesen. Demnach mache der Portugiese dem englischen Nationalspieler die Kapitänsbinde streitig, hieß es. „Das ist absoluter Nonsens“, kommentierte Rangnick am Wochenende. Auch Maguire dementierte entsprechende Berichte in sozialen Medien. Die Mannschaft sei „geschlossen und fokussiert“, sagte der Abwehrchef. Rangnick räumte zumindest ein, dass die Kapitänsfrage für die nächste Saison offen sei.