Ab 21 Uhr LIVE: Benfica gegen Ajax

Bereits zehn Treffer von Haller

Ajax von Coach Erik ten Hag stellt auf dem Weg zum zweiten Viertelfinale nach 2019 eine harte Nuss dar: In der Gruppenphase feierte man gegen Besiktas, Borussia Dortmund und Benficas Stadtrivale Sporting sechs Siege in sechs Partien. Stürmer Sebastien Haller ist mit zehn Treffern aktueller Führender in der CL-Torschützenliste.