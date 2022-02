Kriegsangst in Europa: Werden Sanktionen helfen?

Immer wieder hatten russische Vertreter betont, von etwaigen EU-Sanktionen aufgrund der Ukraine-Krise nicht sonderlich betroffen zu sein - nun schlägt die EU-Kommission aber durchaus unerwartet weitreichende Sanktionen vor. So ist etwa geplant, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten. Das volle Arsenal an Konsequenzen sei dabei jedoch noch nicht genützt, hieß es. Werden diese Sanktionen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Konflikt mit der Ukraine zurückhalten? Lassen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich wissen!